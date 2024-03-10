СМИ: Борис Джонсон тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине

Бывший глава Британского правительства Борис Джонсон в феврале 2024 года совершил тайный визит в Венесуэлу, сообщает Times.

Борис Джонсон отверг причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины

По данным издания, политик провел переговоры с президентом Николасом Мадуро. Речь шла о конфликте на Украине. Это произошло на фоне опасений на Западе о возможных поставках Венесуэлой оружия или оказания другой военной помощи России.

Кроме того, Джонсон также обсудил условия нормализации отношений с Великобританией, которая не признает легитимность администрации Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о желании Запада «расчленить» Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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