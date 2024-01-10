Борис Джонсон отверг причастность к срыву мирных переговоров РФ и Украины
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не имел отношения к провалу мирных переговоров России и Украины весной 2022 года. Политик дал интервью газете The Times.
Сообщения о своей причастности к срыву переговоров Джонсон назвал «российской пропагандой». При этом он признал, что после встречи российской и украинской делегаций в Стамбуле весной 2022 года высказал президенту Владимиру Зеленскому свои опасения по поводу договоренностей с РФ.
По словам бывшего премьера, в разговоре с украинским лидером он также пообещал помогать Киеву «на тысячу процентов».
Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в ноябре 2023 года заявил, что Джонсон лично запретил Украине подписывать мирные договоренности с Россией и потребовал продолжить боевые действия, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru