По данным издания, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с доминированием Соединенных Штатов. При этом в число соперников Вашингтона входит не только Москва, но и Пекин. Также активность проявляют главы стран Глобального Юга.

Сегодня действия американских властей и союзников США вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечается, что граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта.

Китай понимает, что кроме России у него больше нет сильного партнера, который помог бы в случае конфронтации с Западом, отметил в эфире НСН Александр Лукин.

