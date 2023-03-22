СМИ: большинство стран не поддерживают позицию Вашингтона по Украине
Большинство стран не поддерживают позицию Запада относительно кризиса вокруг Украины, сообщает Guardian.
По данным издания, налицо признаки приближения окончания однополярного мира с доминированием Соединенных Штатов. При этом в число соперников Вашингтона входит не только Москва, но и Пекин. Также активность проявляют главы стран Глобального Юга.
Сегодня действия американских властей и союзников США вызывают сомнения у стран Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечается, что граждане Китая, Турции и Индии хотели бы скорейшего окончания конфликта.
Китай понимает, что кроме России у него больше нет сильного партнера, который помог бы в случае конфронтации с Западом, отметил в эфире НСН Александр Лукин.
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