WAFA: Израиль разбомбил школу с тысячами беженцев в секторе Газа
Армия обороны Израиля ударила по школе Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави в секторе Газа, где укрывались беженцы. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
«В результате ... десятки были убиты и ранены», — отмечается в материале.
По данным СМИ, в здании проживали тысячи перемещенных лиц. Школа приняла их по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Ранее ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным палестинского движения ХАМАС, погибли не менее 195 человек, более 700 пострадали. Армия обороны подтвердила удар, объяснив, что таким образом пыталась ликвидировать командира ХАМАС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru