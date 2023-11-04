WAFA: Израиль разбомбил школу с тысячами беженцев в секторе Газа

Армия обороны Израиля ударила по школе Усамы бен Заида в районе Аль-Сафтави в секторе Газа, где укрывались беженцы. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

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«В результате ... десятки были убиты и ранены», — отмечается в материале.

По данным СМИ, в здании проживали тысячи перемещенных лиц. Школа приняла их по линии Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Ранее ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным палестинского движения ХАМАС, погибли не менее 195 человек, более 700 пострадали. Армия обороны подтвердила удар, объяснив, что таким образом пыталась ликвидировать командира ХАМАС.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
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