СМИ: 21 человек пострадал при ударе Израиля по отделению скорой помощи

При атаке Израиля на отделение скорой помощи больницы Аль-Кудс пострадал 21 человек, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Палестинский Красный Полумесяц.

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Ранее ЦАХАЛ атаковала лагерь беженцев Джебалия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным палестинского движения ХАМАС, погибли не менее 195 человек, более 700 пострадали. Армия обороны подтвердила удар, объяснив, что таким образом пыталась ликвидировать командира ХАМАС.

Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки.

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ФОТО: РИА Новости
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