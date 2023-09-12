СМИ: бойца UFC Асхабова задержали за ограбление итальянца на Пхукете
На тайском острове Пхукет задержали российского бойца ММА Хусейна Асхабова, который выступает в UFC, и его младшего брата, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Phuket News.
Их подозревают в избиении и ограблении гражданина Италии. Асхабовы вместе с тремя сообщниками проникли в дом иностранца, связали его и начали вымогать деньги. В итоге итальянец лишился 338 тысяч долларов.
Асхабов с 2012 года не живет в России. Он выступает за различные спортивные клубы за пределами страны.
Ранее в Таиланде после купания без вести пропал российский турист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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