СМИ: бойца UFC Асхабова задержали за ограбление итальянца на Пхукете

Их подозревают в избиении и ограблении гражданина Италии. Асхабовы вместе с тремя сообщниками проникли в дом иностранца, связали его и начали вымогать деньги. В итоге итальянец лишился 338 тысяч долларов.

Асхабов с 2012 года не живет в России. Он выступает за различные спортивные клубы за пределами страны.

Ранее в Таиланде после купания без вести пропал российский турист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

