В Таиланде после купания без вести пропал российский турист
1 сентября 202319:42
На Пхукете во время купания пропал без вести российский турист. Об этом сообщает туристическая полиция города в своих социальных сетях.
Турист исчез на пляже Най Янг на севере острова. Сообщается, что в этот момент на Пхукете установилась неблагоприятная погода.
Накануне в МЧС рассказали о пьяном россиянине, которого вынесло на надувной лодке в море в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru