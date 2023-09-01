В Таиланде после купания без вести пропал российский турист

Турист исчез на пляже Най Янг на севере острова. Сообщается, что в этот момент на Пхукете установилась неблагоприятная погода.

Накануне в МЧС рассказали о пьяном россиянине, которого вынесло на надувной лодке в море в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

