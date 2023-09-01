В Таиланде после купания без вести пропал российский турист

На Пхукете во время купания пропал без вести российский турист. Об этом сообщает туристическая полиция города в своих социальных сетях.

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Турист исчез на пляже Най Янг на севере острова. Сообщается, что в этот момент на Пхукете установилась неблагоприятная погода.

Накануне в МЧС рассказали о пьяном россиянине, которого вынесло на надувной лодке в море в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:Российские ТуристыТаиланд

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