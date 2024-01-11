СМИ: Бои между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине

Вооруженные столкновения между палестинским движением ХАМАС и армией Израиля возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

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Согласно данным, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) встретила ожесточенное сопротивление в ходе попытки взять Дженин. Отмечается, что на улицах города завязались бои.

Ранее, 10 января, сообщалось, что число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115, передает «Радиоточка НСН».

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