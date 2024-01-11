СМИ: Бои между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине
Вооруженные столкновения между палестинским движением ХАМАС и армией Израиля возобновились в восточной части города Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
Согласно данным, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) встретила ожесточенное сопротивление в ходе попытки взять Дженин. Отмечается, что на улицах города завязались бои.
Ранее, 10 января, сообщалось, что число журналистов, которые были убиты при исполнении своих профессиональных обязанностей в секторе Газа с момента эскалации между Израилем и палестинским движением ХАМАС, увеличилось до 115, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Мошенники с помощью ИИ генерируют голосовые сообщения владельцев аккаунта
- СМИ: Бои между Израилем и ХАМАС возобновились в Дженине
- «Калашников» нарастил производство спецтехники на 45%
- Более 180 тысяч гостей отдохнули в Крыму в период новогодних праздников
- Против Сергея Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма
- ЦИК предложил уточнить статус кандидата в президенты России
- Умер фантаст Николай Романецкий
- Китай запустил коммерческую ракету-носитель Gravity-1 с тремя спутниками
- Опрос Superjob: Россияне мечтают о пенсии в 47,6 тысячи рублей
- Певица Монеточка родила второго ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru