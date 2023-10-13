СМИ: Боевики ХАМАС выпустили 150 ракет по израильскому Ашкелону

Боевики ХАМАС выпустили по южному израильскому городу Ашкелон 150 ракет. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Представители израильской стороны, в частности, армия обороны Израиля, заявила, что в городе сработали сигналы воздушной тревоги.

Ранее в отель в Ашкелоне попала ракета. Прошлый обстрел 10 октября сопровождался сотней ракет, одна из них поразила объект, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ИзраильСектор ГазаХамас

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