Министр обороны США прибыл в Израиль
Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин прилетел в Израиль, где проведёт переговоры с главой правительства Биньямином Нетаньяху и своим коллегой Йоавом Галантом. Как сообщает The Associated Press, помимо этого шеф Пентагона проинспектирует, как Израиль использует вооружение и другую экстренную помощь, которые выделены Вашингтоном.
Остин намерен выразить поддержку Израилю после нападения на его территорию боевиков ХАМАС. Глава Миноброны США обсудит также с израильским руководством планы по проведению ближайших операций против ХАМАС в секторе Газа.
Днём ранее в Израиле побывал глава внешнеполитического ведомства США, госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также провел встречи с лидерами еврейского государства. Сегодня Блинкен уже находится с визитом в Иордании, после чего посетит ещё четыре мусульманские страны региона.
Он стремиться достичь прогресса в освобождении американских пленников, которых захватили боевики ХАМАС. Также госсекретарь пытается договориться о безопасном выезде 500-600 граждан США или лиц с двойным гражданством, которые сейчас находятся в секторе Газа.
Армия обороны Израиля, судя по заявлениям и подготовительным действиям, намерена уничтожить сектор Газа, не вступая в уличные бои с ХАМАС. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Al Jazeera: Израильские танки наносят удары по Газе
- Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
- Избитая одноклассниками школьница доставлена на вертолёте в больницу Уфы
- КНДР пригрозила ударить по американскому авианосцу в Южной Корее
- Месси отреагировал на плевок в его сторону после матча с Парагваем
- Глава Севастополя объяснил громкие звуки в городе
- Российский полицейский попался на взятке в размере 10 пачек сигарет
- В Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России
- Министр обороны США прибыл в Израиль
- СМИ сообщили об ухудшении здоровья актера Павла Баршака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru