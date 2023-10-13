Министр обороны США прибыл в Израиль

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин прилетел в Израиль, где проведёт переговоры с главой правительства Биньямином Нетаньяху и своим коллегой Йоавом Галантом. Как сообщает The Associated Press, помимо этого шеф Пентагона проинспектирует, как Израиль использует вооружение и другую экстренную помощь, которые выделены Вашингтоном.

Остин намерен выразить поддержку Израилю после нападения на его территорию боевиков ХАМАС. Глава Миноброны США обсудит также с израильским руководством планы по проведению ближайших операций против ХАМАС в секторе Газа.

Днём ранее в Израиле побывал глава внешнеполитического ведомства США, госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также провел встречи с лидерами еврейского государства. Сегодня Блинкен уже находится с визитом в Иордании, после чего посетит ещё четыре мусульманские страны региона.