Министр обороны США прибыл в Израиль

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин прилетел в Израиль, где проведёт переговоры с главой правительства Биньямином Нетаньяху и своим коллегой Йоавом Галантом. Как сообщает The Associated Press, помимо этого шеф Пентагона проинспектирует, как Израиль использует вооружение и другую экстренную помощь, которые выделены Вашингтоном.

Остин намерен выразить поддержку Израилю после нападения на его территорию боевиков ХАМАС. Глава Миноброны США обсудит также с израильским руководством планы по проведению ближайших операций против ХАМАС в секторе Газа.

Днём ранее в Израиле побывал глава внешнеполитического ведомства США, госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также провел встречи с лидерами еврейского государства. Сегодня Блинкен уже находится с визитом в Иордании, после чего посетит ещё четыре мусульманские страны региона.

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Он стремиться достичь прогресса в освобождении американских пленников, которых захватили боевики ХАМАС. Также госсекретарь пытается договориться о безопасном выезде 500-600 граждан США или лиц с двойным гражданством, которые сейчас находятся в секторе Газа.

Армия обороны Израиля, судя по заявлениям и подготовительным действиям, намерена уничтожить сектор Газа, не вступая в уличные бои с ХАМАС. Об этом рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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