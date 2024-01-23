СМИ: Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области
Украинский беспилотник упал на территории нефтяного терминала в поселке Жеча (Брянская область). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Отмечается, что обломки БПЛА были найдены утром 22 января. Дрон оставил вмятину на одном из резервуаров, однако возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным канала, терминал более полугода находится на консервации. Он включает в себя разливную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник над Суземским районом Брянской области.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане
- Молдавская оппозиция выступила против учений НАТО в стране
- «Анна Asti на минималках»: Кто заменит покинувшую Россию певицу
- Минобороны Белоруссии: Минск нарастит силы РЭБ из-за усиления группировки ВВС НАТО
- Толстой: молчание деятелей культуры во время СВО не лучше предательства
- «Газпром»: Потребление газа в мире вырастет на 26% к 2050 году
- Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены
- Очаг кори обнаружили в Санкт-Петербурге
- Взрыв прогремел на заводе Миноборонпрома Азербайджана
- Пекари Франции выиграли Кубок мира по выпечке впервые за 16 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru