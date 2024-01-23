СМИ: Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Отмечается, что обломки БПЛА были найдены утром 22 января. Дрон оставил вмятину на одном из резервуаров, однако возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным канала, терминал более полугода находится на консервации. Он включает в себя разливную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник над Суземским районом Брянской области.

