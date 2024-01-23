СМИ: Беспилотник ВСУ атаковал нефтяной терминал в Брянской области

Украинский беспилотник упал на территории нефтяного терминала в поселке Жеча (Брянская область). Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Отмечается, что обломки БПЛА были найдены утром 22 января. Дрон оставил вмятину на одном из резервуаров, однако возгорания не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным канала, терминал более полугода находится на консервации. Он включает в себя разливную эстакаду и четыре резервуара для хранения нефти.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили беспилотник над Суземским районом Брянской области.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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