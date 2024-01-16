Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Российские средств ПВО уничтожили беспилотник над Суземским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников над Воронежем. Из-за ударов дронов в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты окна, в одной из квартир возникло возгорание на балконе. В результате атаки пострадал ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru