СМИ: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена

Президент оговорился во время выступления в одном из колледжей Мэриленда. «Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — заявил глава Белого дома.

Позднее его администрация перед публикацией изменила фразу, добавив предлог «и» перед словами «рабочих без дипломов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила работоспособность 80-летнего Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

