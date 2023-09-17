СМИ: Белый дом исправил стенограмму речи Байдена

Американская администрация изменила стенограмму речи главы государства Джо Байдена, в которой он намекнул на необразованность афроамериканских и латиноамериканских рабочих, сообщает Daily Mail.

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

Президент оговорился во время выступления в одном из колледжей Мэриленда. «Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно — и я делал упор на это всю свою карьеру — особенно среди афроамериканцев, латиноамериканских рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих без дипломов средней школы», — заявил глава Белого дома.

Позднее его администрация перед публикацией изменила фразу, добавив предлог «и» перед словами «рабочих без дипломов».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила работоспособность 80-летнего Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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