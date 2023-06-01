Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США
1 июня 202323:12
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию на торжественной церемонии выпуска курсантов академии ВВС США. Видеозапись опубликована в Сети.
Находившийся на трибуне глава Белого дома споткнулся о стоящий у его ног ящик, потерял равновесие и упал. Байден попытался встать, но первая попытка оказалась безуспешной.
Охранники президента помогли ему подняться на ноги.
Президент США ранее сообщил, что перенес хирургическое вмешательство. По его словам, операция продлилась девять часов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru