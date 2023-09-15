В Белом доме заявили, что Байден работает как 40-летний
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оценила работоспособность 80-летнего президента США Джо Байдена, сообщают СМИ.
Представитель американской администрации отметила, что Байден работает как 40-летний. Она заверила, что американской общественности не стоит переживать за здоровье главы государства.
«Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?» - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.
В интервью телеканалу Fox News бывший губернатор Южной Каролины и кандидат в президенты Никки Хейли усомнилась, что Байден переживет второй срок в Белом доме, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru