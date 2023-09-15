В Белом доме заявили, что Байден работает как 40-летний

Представитель американской администрации отметила, что Байден работает как 40-летний. Она заверила, что американской общественности не стоит переживать за здоровье главы государства.

«Восьмидесятилетие - это новое 40-летие, вы разве не слышали?» - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга.

В интервью телеканалу Fox News бывший губернатор Южной Каролины и кандидат в президенты Никки Хейли усомнилась, что Байден переживет второй срок в Белом доме, сообщает «Радиоточка НСН».

