СМИ: Белоусов обсуждал с главой Пентагона «тайную операцию» Украина против РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 12 июля обсуждали подготовку Украиной «тайной операции» против РФ, сообщает The New York Times.

Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ

По данным газеты со ссылкой на американских чиновников, российская сторона якобы интересовалась, имеет ли Вашингтон отношение к подобным планам Киева. Утверждается, что в американском военном ведомстве не в курсе готовящейся операции и восприняли предупреждение Москвы настолько серьезно, что связались с Киевом и настоятельно порекомендовали отказаться от реализации таких планов, если они имелись.

Ранее стало известно, что Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения рисков возможной эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПентагонМинобороны РФ

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