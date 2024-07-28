СМИ: Белоусов обсуждал с главой Пентагона «тайную операцию» Украина против РФ
Глава Минобороны России Андрей Белоусов и руководитель Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора 12 июля обсуждали подготовку Украиной «тайной операции» против РФ, сообщает The New York Times.
По данным газеты со ссылкой на американских чиновников, российская сторона якобы интересовалась, имеет ли Вашингтон отношение к подобным планам Киева. Утверждается, что в американском военном ведомстве не в курсе готовящейся операции и восприняли предупреждение Москвы настолько серьезно, что связались с Киевом и настоятельно порекомендовали отказаться от реализации таких планов, если они имелись.
Ранее стало известно, что Белоусов и Остин обсудили вопрос снижения рисков возможной эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru