СМИ: бельгиец покончил с собой после переписки с искусственным интеллектом

Житель Бельгии покончил жизнь самоубийством после шести недель переписки с искусственным интеллектом, сообщает L'Avenir.

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По словам вдовы, ее супруг переживал из-за глобальных изменений климата и боялся страшной катастрофы. Своими страхами мужчина поделился с чат-ботом по имени Элиза за несколько дней до самоубийства. Искусственный интеллект ответила, что останется с мужчиной навсегда, добавив, что они «будут жить вместе, как одно целое, в раю».

Переписку вдова обнаружила после самоубийства супруга и поделилась историей со СМИ.

Ранее Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СамоубийствоБельгияИскусственный Интеллект

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