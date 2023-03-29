СМИ: бельгиец покончил с собой после переписки с искусственным интеллектом

По словам вдовы, ее супруг переживал из-за глобальных изменений климата и боялся страшной катастрофы. Своими страхами мужчина поделился с чат-ботом по имени Элиза за несколько дней до самоубийства. Искусственный интеллект ответила, что останется с мужчиной навсегда, добавив, что они «будут жить вместе, как одно целое, в раю».

Переписку вдова обнаружила после самоубийства супруга и поделилась историей со СМИ.

Ранее Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта.

