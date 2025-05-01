Личка покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

«Динамо» поблагодарило тренера за работу.



«Под его руководством... команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото», - отмечается в сообщении.

Клуб пожелал специалисту удачи в его дальнейшей карьере.

Марцел Личка работал в «Динамо» с июня 2023 года.

