Личка покинул пост главного тренера ФК «Динамо»

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба команды.

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«Динамо» поблагодарило тренера за работу.

«Под его руководством... команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото», - отмечается в сообщении.

Клуб пожелал специалисту удачи в его дальнейшей карьере.

Марцел Личка работал в «Динамо» с июня 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
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