Путин: Благодаря ОАЭ на Пасху в РФ вернулись 246 пленных россиян
В канун Пасхи на родину вернулись 246 военнослужащих РФ. Об этом в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства отметил, что это произошло, в том числе, благодаря содействию эмиратской стороны в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Также лидеры обсудили успешное развитие российско-эмиратских отношений «в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях».
«Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении Кремля.
Ранее Путин помиловал Ксению Карелину, которая была освобождена в рамках обмена с США, сообщает RT.
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