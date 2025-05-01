Путин: Благодаря ОАЭ на Пасху в РФ вернулись 246 пленных россиян

Глава государства отметил, что это произошло, в том числе, благодаря содействию эмиратской стороны в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Также лидеры обсудили успешное развитие российско-эмиратских отношений «в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях».

«Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин помиловал Ксению Карелину, которая была освобождена в рамках обмена с США, сообщает RT.

