Актриса Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
Актриса, заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщает «Москонцерт».
Кострова была ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда, кавалером орденов СССР и РФ, заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии и Калмыкии.
«В ее творческой жизни было многое. Служба в Железнодорожном театре Марии Кнебель, в Ленкоме и театре на Таганке.
Сотни выездов с гастролями по всей стране, в годы Великой Отечественной войны участие в летучих агитотрядах на передовой, под пулями врага. Десятки концертных программ на стихи Ахматовой и Тушновой, Маяковского и Пастернака, собственные юбилейные концерты», - отметили в «Москонцерте».
Кострова играла в том числе главные роли в спектаклях «Гроза», «Мачеха», «Коварство и любовь», «Дворянское гнездо», «Оптимистическая трагедия».
Прощание с актрисой пройдет 4 мая в Москонцерт-холле.
Ранее в возрасте 100 лет умерла американская актриса Присцилла Пойнтер, известная по фильмам «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Личка покинул пост главного тренера ФК «Динамо»
- СМИ: Скорсезе снимает документальный фильм с участием покойного папы Франциска
- И.о. президента Республики Корея ушел в отставку
- Актриса Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни
- Перед Крымским мостом зафиксировали очередь в более чем 3 тысячи машин
- Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли семь человек
- МИД: Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из СНГ
- В Братиславе прошла акция против концерта Анны Нетребко
- На выплаты жителям Курской области выделили 392 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru