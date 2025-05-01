Актриса Ирина Кострова умерла на 103-м году жизни

Актриса, заслуженная артистка России Ирина Кострова умерла в возрасте 102 лет. Об этом сообщает «Москонцерт».

Кострова была ветераном Великой Отечественной войны, ветераном труда, кавалером орденов СССР и РФ, заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии и Калмыкии.

«В ее творческой жизни было многое. Служба в Железнодорожном театре Марии Кнебель, в Ленкоме и театре на Таганке.

Сотни выездов с гастролями по всей стране, в годы Великой Отечественной войны участие в летучих агитотрядах на передовой, под пулями врага. Десятки концертных программ на стихи Ахматовой и Тушновой, Маяковского и Пастернака, собственные юбилейные концерты», - отметили в «Москонцерте».

Кострова играла в том числе главные роли в спектаклях «Гроза», «Мачеха», «Коварство и любовь», «Дворянское гнездо», «Оптимистическая трагедия».

Прощание с актрисой пройдет 4 мая в Москонцерт-холле.

Ранее в возрасте 100 лет умерла американская актриса Присцилла Пойнтер, известная по фильмам «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».

