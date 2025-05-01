И.о. президента Республики Корея ушел в отставку

Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су ушел в отставку. Об этом сообщает Yonhap.

Отставка и.о. главы государства будет принята со 2 мая. Предположительно, в этот день Хан Док Су официально выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, намеченных на 3 июня.

Как отметил политик, он решил покинуть должность, чтобы «сделать то, что может ради преодоления кризиса», с которым столкнулась страна.

«От нас зависит, пойдет ли политика Республики Корея по пути сотрудничества или по пути крайностей», - указал Хан Док Су.

Исполняющим обязанности президента теперь должен стать вице-премьер Чхве Сан Мок.

В апреле южнокорейский Конституционный суд отстранил от власти бывшего президента республики Юн Сок Еля за нарушения конституции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

