И.о. президента Республики Корея ушел в отставку
Премьер-министр, исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су ушел в отставку. Об этом сообщает Yonhap.
Отставка и.о. главы государства будет принята со 2 мая. Предположительно, в этот день Хан Док Су официально выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах, намеченных на 3 июня.
Как отметил политик, он решил покинуть должность, чтобы «сделать то, что может ради преодоления кризиса», с которым столкнулась страна.
«От нас зависит, пойдет ли политика Республики Корея по пути сотрудничества или по пути крайностей», - указал Хан Док Су.
Исполняющим обязанности президента теперь должен стать вице-премьер Чхве Сан Мок.
В апреле южнокорейский Конституционный суд отстранил от власти бывшего президента республики Юн Сок Еля за нарушения конституции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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