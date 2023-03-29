Илон Маск и Стив Возняк призвали приостановить разработку искусственного интеллекта
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, а также один из основателей Apple Стив Возняк призвали на полгода приостановить разработку искусственного интеллекта (ИИ) мощнее, чем GPT-4. Письмо бизнесменов опубликовано на сайте Института будущего жизни (Future of Life Institute) — некоммерческой организации, чья работа связана со снижением глобальных рисков.
В документе, который подписали более тысячи человек, в том числе известные учёные, предприниматели и исследователи, говорится, что следует остановить «неконтролируемую» гонку лабораторий, стремящихся разработать всё более и более мощные системы ИИ.
По их словам, даже создатели порой не могут «понять, предсказать или контролировать» действия своих систем, поэтому нужно остановиться и оценить возможные риски, убедившись в безопасности.
«Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге смогут нас перехитрить? Мощные системы ИИ следует разрабатывать только будучи уверенными в том, что их эффекты будут положительными, а риски управляемыми», — добавили авторы письма.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что технологии искусственного интеллекта должны развиваться, однако необходимо их регулирование, сообщает НСН.
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