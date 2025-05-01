СМИ: Скорсезе снимает документальный фильм с участием покойного папы Франциска
Режиссер Мартин Скорсезе работает над документальным фильмом «Альдеас - новая история», в съемках которого принимал участие умерший 21 апреля папа римский Франциск. Об этом пишет Associated Press.
Картина расскажет о работе понтифика с кинематографом в рамках основанного им всемирного образовательного проекта. Организация работала с 2013 года и была нацелена на продвижение культуры среди молодежи.
Как ожидается, в фильме представят записи разговоров Скорсезе с главой католической церкви. В картине покажут в том числе последнее данное понтификом на камеру интервью.
Папа римский Франциск умер от мозгового инсульта, он впал в кому и перенес кардиоциркуляторный коллапс. Понтифику было 88 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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