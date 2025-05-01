Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цены на нефть марки Brent упали ниже $60 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.

Стоимость июльского фьючерса на сырье в 11:52 мск достигла $59,93 за баррель. Такие показатели зафиксированы впервые с 9 апреля. Позднее цены на нефть снизились до $59,91.

Июньские фьючерсы на сырье WTI также подешевели в ходе торгов, их стоимость снизилась до $56,99 за баррель.

Ранее стоимость нефти Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже $65.

