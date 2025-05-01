Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
1 мая 202512:08
Цены на нефть марки Brent упали ниже $60 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE.
Стоимость июльского фьючерса на сырье в 11:52 мск достигла $59,93 за баррель. Такие показатели зафиксированы впервые с 9 апреля. Позднее цены на нефть снизились до $59,91.
Июньские фьючерсы на сырье WTI также подешевели в ходе торгов, их стоимость снизилась до $56,99 за баррель.
Ранее стоимость нефти Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже $65.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
- ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли семь человек
- МИД: Молдавия официально не уведомляла о намерении выйти из СНГ
- В Братиславе прошла акция против концерта Анны Нетребко
- На выплаты жителям Курской области выделили 392 млн рублей
- Мужчину лишили гражданства РФ за конфликт в Липецке
- Путин присвоил дирижеру Спивакову звание Героя труда
- Над Белгородской областью ликвидировали два украинских дрона
- Путин наградил конструкторское бюро «Алмаз» знаком «За успехи в труде»
- Медведев заявил, что Трамп доломал киевский режим
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru