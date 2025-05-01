ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли семь человек

ВСУ нанесли удар в районе центрального рынка в городе Алешки Херсонской области, есть погибшие. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, украинские боевики атаковали город около 9:30 с помощью FPV-дронов. В момент удара на рынке находилось много мирных жителей.

«По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 — ранены», – написал Сальдо.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка дрон ВСУ атаковал автомобиль, два человека погибли.

