ВСУ атаковали рынок в Алешках, погибли семь человек
ВСУ нанесли удар в районе центрального рынка в городе Алешки Херсонской области, есть погибшие. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, украинские боевики атаковали город около 9:30 с помощью FPV-дронов. В момент удара на рынке находилось много мирных жителей.
«По предварительным данным, погибло не менее 7 человек, более 20 — ранены», – написал Сальдо.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на участке трассы Грайворон — Илек-Пеньковка дрон ВСУ атаковал автомобиль, два человека погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru