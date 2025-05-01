Перед Крымским мостом зафиксировали очередь в более чем 3 тысячи машин

По состоянию на 11:00 мск в очереди со стороны Тамани насчитывалось 2700 машин, со стороны Керчи - 500 авто. Время ожидания составляло около четырех и двух часов соответственно.

К полудню очередь со стороны Краснодарского края сократилась до 2135 машин, со стороны Керчи ожидали 510 транспортных средств.

Утром 1 мая в Крыму объявляли ракетную опасность, предупреждение действовало 11 минут.

