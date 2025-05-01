В Уругвае сомневаются в проведении товарищеского матча со сборной России

У Уругвая пока нет решения по товарищескому матчу со сборной России в ноябре. Об этом в беседе со Sport24 заявил глава Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо.

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По его словам, речь не идёт об отсутствии договорённости «из-за проблем с датой или местом встречи».

«Нет решения именно со стороны нашей федерации», — заключил Алонсо.

Ранее стало известно, что Уругвай и Россия достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча в ноябре 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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