В Уругвае сомневаются в проведении товарищеского матча со сборной России

По его словам, речь не идёт об отсутствии договорённости «из-за проблем с датой или местом встречи».

«Нет решения именно со стороны нашей федерации», — заключил Алонсо.

Ранее стало известно, что Уругвай и Россия достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча в ноябре 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

