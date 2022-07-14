В Центре диагностики и телемедицины рассказали о помощи искусственного интеллекта в работе врачей

Московские рентгенологи уже два года как пользуются искусственным интеллектом. За это время повысилась точность и скорость их работы. Общее количество проанализированных снимков превысило шесть миллионов. Три миллиона предварительных диагнозов поставили в Москве с помощью искусственного интеллекта. Успешно применяемые в системе столичного здравоохранения нейросети могут уже распознавать признаки патологий по 11 различным направлениям.

Интеграция систем искусственного интеллекта во врачебные инстанции очень сильно помогают ускорить все существующие процессы, в том числе увеличивают производительность труда, заявил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрий Васильев.

«Технологии выступают сейчас для врача очень большим помощником. Они помогают специалисту сосредоточится на конкретном пациенте и на его патологии. Работу таких сервисов можно сравнить с работой фотоаппаратов в вашем мобильном телефоне. Телефон все сделает сам. Вам нужно будет лишь определить кадр», - отметил Васильев.

Площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России стал столичный Центр диагностики и телемедицины. Проект курируют комплекс социального развития Москвы и столичный департамент информационных технологий.

Сервисы искусственного интеллекта интегрировали в единый радиологический информационный сервис единой медицинской информационно-аналитической системы, что позволяет всем радиологам в медицинских учреждениях Москвы, подключенных к системе, использовать инновационные технологии.

Благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан находятся в единой цифровой системе и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.

