СМИ: Байден вылечился от COVID-19
27 июля 202217:18
Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на врача американского лидера Кевина О'Коннора.
По словам доктора, у главы Белого дома уже нет лихорадки, а симптомы почти полностью исчезли, что позволит ему отказаться от самоизоляции.
О том, что Джо Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.
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27 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru