СМИ: Байден вылечился от COVID-19

По словам доктора, у главы Белого дома уже нет лихорадки, а симптомы почти полностью исчезли, что позволит ему отказаться от самоизоляции.

О том, что Джо Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.