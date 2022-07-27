СМИ: Байден вылечился от COVID-19

Президент США Джо Байден сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на врача американского лидера Кевина О'Коннора.

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По словам доктора, у главы Белого дома уже нет лихорадки, а симптомы почти полностью исчезли, что позволит ему отказаться от самоизоляции.

О том, что Джо Байден заразился коронавирусом стало известно 21 июля. Доктор О’Коннор сообщил, что американский лидер лечится препаратом Paxlovid.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАКоронавирусДжо Байден
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