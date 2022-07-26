Врач Байден сообщил о почти полном выздоровлении президента

Врача Джо Байдена Кевина О’Коннор сообщил о почти полном выздоровлении президента после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам доктора, Байден уже выполняет физические упражнения, а ритм дыхания, давление и температура находятся в норме. Он отметил, что президент лечится препаратом Paxlovid.

Ранее 21 июля сообщалось, что Байден заразился коронавирусом. У него наблюдались симптомы в виде кашля, насморка. Президент находится на карантине и продолжает работать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо Байден
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