Врач Байден сообщил о почти полном выздоровлении президента
Врача Джо Байдена Кевина О’Коннор сообщил о почти полном выздоровлении президента после заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам доктора, Байден уже выполняет физические упражнения, а ритм дыхания, давление и температура находятся в норме. Он отметил, что президент лечится препаратом Paxlovid.
Ранее 21 июля сообщалось, что Байден заразился коронавирусом. У него наблюдались симптомы в виде кашля, насморка. Президент находится на карантине и продолжает работать.
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