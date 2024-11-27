СМИ: Байден тайно запросил для Украины дополнительные 24 млрд долларов
Американский лидер Джо Байден тайно запросил у Конгресса США дополнительные 24 млрд долларов на восполнение запасов Минобороны и для Украины, сообщает Politico.
По данным издания, обращение сенаторы могут рассмотреть в декабре. Документ президента оформлен как дополнение к новой части правительственного финансирования. Восемь миллиардов долларов намереваются отправить для поддержки Киева.
Ранее в Госдепе США заявили, что администрация Байдена обеспечит Киев всем для того, чтобы он смог продолжать вести конфликт в 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru