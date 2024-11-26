СМИ: Послы ЕС 27 ноября обсудят 15-й пакет санкций против РФ
Послы Европейского союза планируют 27 ноября обсудить 15-й пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
В проекте мер предусмотрены ограничения в отношении 29 компаний, 54 физических лиц и 48 танкеров, перевозящих российскую нефть, обходя ценовые потолки, установленные западными странами.
По данным источников, рестрикции также затронут производителей беспилотников из России и Китая. Принятие пакета ожидается до конца года.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что ведется работа над 15-м пакетом санкций против России. Он сообщил, что новые меры будут сосредоточены на борьбе с обходом существующих санкций, включая контроль в технологической сфере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru