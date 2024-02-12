СМИ: Байден перестал рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера

Американский лидер Джо Байден и его администрация перестали считать главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху продуктивным партнером, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Нетаньяху счел полную победу над ХАМАС вопросом нескольких месяцев

Разногласия между администрацией США и израильскими властями усилились настолько, что Байден и его помощники перестали рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять. Некоторые помощники президента США призвали его более открыто критиковать Нетаньяху.

Недовольство Вашингтона вызвали, в том числе неготовность Израиля пойти на уступки ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Ранее армия Израиля сообщила о гибели 31 заложника в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СШАДжо БайденИзраильНетаньяху

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