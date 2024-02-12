СМИ: Байден перестал рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера

Разногласия между администрацией США и израильскими властями усилились настолько, что Байден и его помощники перестали рассматривать Нетаньяху как продуктивного партнера, на которого можно повлиять. Некоторые помощники президента США призвали его более открыто критиковать Нетаньяху.

Недовольство Вашингтона вызвали, в том числе неготовность Израиля пойти на уступки ради освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС.

Ранее армия Израиля сообщила о гибели 31 заложника в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

