Нетаньяху счел полную победу над ХАМАС вопросом нескольких месяцев
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) одержит победу в военной операции в секторе Газа в ближайшие несколько месяцев, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Глава правительства пообещал, что Израиль одержит победу «уже скоро». Конкретных сроков окончания операции в секторе Газа Нетаньяху не озвучил.
Он добавил, что по итогам операции сектор Газа должен стать безопасной территорией для Израиля. По его словам, Иерусалим возьмет палестинский анклав под полный контроль и проведет его демилитаризацию.
Нетаньяху ранее сообщил, что за время операции в Газе израильская армия уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС, передает «Радиоточка НСН».
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