Армия Израиля сообщила о гибели 31 заложника в секторе Газа

«Мы уведомили 31 семью, чьи близкие были похищены и которых нет среди живых, чья смерть подтверждена», - рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

При нападении на Израиль 7 октября боевики ХАМАС похитили более 240 человек. За время военной операции удалось освободить 110 заложников. По подсчетам Иерусалима, палестинцы удерживают еще 136 человек.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что армия страны уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе. По его словам, оставшиеся силы палестинского движения находятся на юге анклава, сообщает «Радиоточка НСН».

