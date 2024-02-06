Армия Израиля сообщила о гибели 31 заложника в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели 31 заложника из числа удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.
«Мы уведомили 31 семью, чьи близкие были похищены и которых нет среди живых, чья смерть подтверждена», - рассказал официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
При нападении на Израиль 7 октября боевики ХАМАС похитили более 240 человек. За время военной операции удалось освободить 110 заложников. По подсчетам Иерусалима, палестинцы удерживают еще 136 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что армия страны уничтожила 17 из 24 батальонов ХАМАС в Газе. По его словам, оставшиеся силы палестинского движения находятся на юге анклава, сообщает «Радиоточка НСН».
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