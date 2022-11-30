СМИ: Байден оказался в тупике из-за отказа признать поражение ВСУ

Причиной затруднительного положения администрации США под руководством Джо Байдена является стремление Вашингтона помогать Киеву оружием, а также желание избежать серьезной эскалации с Москвой.

«С одной стороны, она публично выступила за победу в конфликте <…> весь ВПК США помогает Украине, чем может. С другой стороны, администрация также осознает риски эскалации и не хочет ввязываться в войну с Россией», – пишет издание.

Отмечается, что администрация Байдена осознает маловероятную победу Украины и необходимость компромисса Киева с Россией. А в этом случае, украинский конфликт нельзя будет представить как победу Вашингтона и его внешней политики на международной арене.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США не ведут диалог по Украине. Он отметил, что страны «периодически обмениваются сигналами о происходящем на Украине», но это не перерастает в диалог из-за разницы в подходах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

