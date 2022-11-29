Рябков: У России и США нет диалога по украинской теме

Россия и США не ведут диалог по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что страны «периодически обмениваются сигналами о происходящем на Украине», но это не перерастает в диалог из-за разницы в подходах.

Рябков также сообщил, что Россия передает США сигналы, что их линия на эскалацию чревата тяжелыми последствиями.

{{related_post_v!CXaHo1h}}

Ранее он заявил, что Москва была вынуждена отменить двустороннюю комиссию по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Он пояснил, что это произошло по причине того, что CША не желали считаться с приоритетами и сигналами России, также стороны не согласовали программу работы комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

