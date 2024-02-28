Минфин США риски от конфискации замороженных активов России
Западные страны не рискуют собственной финансовой стабильностью, если используют замороженные активы России в пользу Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.
«Я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно», – сказала она.
Глава Минфина призвала страны G7 найти возможности высвободить средства с замороженных российских счетов, используя разные механизмы. Например, не конфисковать резервы, а использовать в качестве залога для кредитования на международных рынках.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западным странам нужно быть смелее в поставках оружия Киеву и конфискации российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru