Минфин США риски от конфискации замороженных активов России

Западные страны не рискуют собственной финансовой стабильностью, если используют замороженные активы России в пользу Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

Глава Euroclear раскритиковала предложение G7 отдать замороженные активы РФ Киеву

«Я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно», – сказала она.

Глава Минфина призвала страны G7 найти возможности высвободить средства с замороженных российских счетов, используя разные механизмы. Например, не конфисковать резервы, а использовать в качестве залога для кредитования на международных рынках.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западным странам нужно быть смелее в поставках оружия Киеву и конфискации российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: treasury.gov
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