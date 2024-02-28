Минфин США риски от конфискации замороженных активов России

«Я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно», – сказала она.

Глава Минфина призвала страны G7 найти возможности высвободить средства с замороженных российских счетов, используя разные механизмы. Например, не конфисковать резервы, а использовать в качестве залога для кредитования на международных рынках.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что западным странам нужно быть смелее в поставках оружия Киеву и конфискации российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

