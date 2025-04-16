Израиль прекратил ввоз гумпомощи в Газу

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы подорвать контроль движения ХАМАС над населением анклава.Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац.

Как отметил глава военного ведомства, стране необходимо приложить усилия для освобождения заложников и «проложить путь к последующему разгрому ХАМАС». Также в планах израильской стороны прекращение гумпомощи и создание инфраструктуры для ее распределения в будущем через гражданские организации.

Кац также отметил, что Тель-Авив намерен продолжать атаки на боевиков и инфраструктуру ХАМАС в Газе, усилять военное давление на радикалов, зачищать территорию с применением тяжелой техники.

«В отличие от прошлого, ЦАХАЛ не покидает зачищенные и захваченные территории. ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в качестве буфера между противником и поселениями при любой временной или постоянной ситуации в Газе», - указал министр.

В марте израильская армия возобновила удары по сектору Газа из-за «отказа ХАМАС освободить заложников и на фоне угроз нанести вред солдатам ЦАХАЛ и общинам», пишет «Свободная пресса».

