СМИ: Армия Израиля открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство Safa со ссылкой на местного корреспондента.

Согласно данным, в результате один человек погиб, четверо получили ранения в центральной части города Рафах. Отмечается, что погибшему было 28 лет.