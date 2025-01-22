СМИ: Армия Израиля открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня. Об этом сообщило агентство Safa со ссылкой на местного корреспондента.
Согласно данным, в результате один человек погиб, четверо получили ранения в центральной части города Рафах. Отмечается, что погибшему было 28 лет.
По информации корреспондента, одновременно военная техника ЦАХАЛ ведет интенсивный огонь возле контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» неподалеку от Рафаха.
На прошлой неделе Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня. Во вторник, 21 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале контртеррористической операции «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан в районе Дженина, передает «Радиоточка НСН».
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