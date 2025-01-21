Нетаньяху заявил о начале контртеррористической операции «Железная стена»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале контртеррористической операции «Железная стена» на Западном берегу реки Иордан в районе Дженина. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Нетаньяху заявил, что целью данной контртеррористической операции является укрепление безопасности.
«ЦАХАЛ и пограничная полиция Израиля начали контртеррористическую операцию в Дженине», — отметили в ведомстве.
Тем временем вооруженное крыло палестинского движения «Исламский джихад» «Сарая аль-Кудс» заявило об отражении атак еврейского государства на Западном берегу на нескольких направлениях.
Ранее представитель палестинского движения ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что сделка по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа состоялась благодаря давлению избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нетаньяху, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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