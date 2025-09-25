Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро. По его словам, финансирование может быть обеспечено за счет замороженных в Европе активов Центробанка России.

Он отметил, что Германия традиционно осторожно относится к конфискации этих средств, однако считает необходимым искать механизмы, которые позволят использовать их в интересах Украины.

Макрон: Замороженные активы РФ невозможно конфисковать без нарушения права

По замыслу Мерца, средства должны быть направлены исключительно на оборонные цели и не использоваться для покрытия общих бюджетных расходов Киева.

Глава немецкого правительства добавил, что решение может быть принято даже без единогласия всех членов Евросоюза, если большинство стран поддержат инициативу. Обсуждение этого вопроса он намерен провести с лидерами ЕС на встрече в следующую среду, передает «Радиоточка НСН».

