Мерц предложил выделить Украине €140 миллиардов за счет замороженных активов РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро. По его словам, финансирование может быть обеспечено за счет замороженных в Европе активов Центробанка России.

Он отметил, что Германия традиционно осторожно относится к конфискации этих средств, однако считает необходимым искать механизмы, которые позволят использовать их в интересах Украины.