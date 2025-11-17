Польские власти заподозрили иностранные спецслужбы в подрыве ж/д путей
Ко взрыву ведущего на Украину железнодорожного пути могут быть причастны иностранные спецслужбы. Об этом заявил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.
По его словам, вероятность этого «очень высока» и подтверждаются решениями прокуратуры.
Генпрокурор и глава Минюста Польши Вальдемар Журек, в свою очередь, указал, что расследование ведется по статям «Диверсия» и «Попытка спровоцировать катастрофу наземного транспорта».
«Уже начато предварительное расследование... пока никто не задержан», - заключил он.
Ранее о том, что железнодорожное полотно на линии Варшава-Люблин в Польше было разрушено из-за диверсии заявил премьер-министр республики Дональд Туск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru