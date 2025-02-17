СМИ: Арабский саммит по плану Трампа в Газе в Эр-Рияде перенесли

Предполагается, что во встрече примут участие лидеры стран из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт), а также лидеры Египта и Иордании.

Дональд Трамп ранее предложил переселить палестинцев за пределы сектора Газа. После критики со стороны арабских стран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к дискуссиям с ними.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа переселить в другие страны жителей сектора Газа.



