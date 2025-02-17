СМИ: Арабский саммит по плану Трампа в Газе в Эр-Рияде перенесли
Запланированный на 20 февраля саммит в Эр-Рияде, на котором лидеры арабских стран намерены обсудить ответ на план президента США Дональда Трампа по принудительному переселению палестинцев из сектора Газе, перенесли на 21 февраля. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на дипломатов арабских стран.
Предполагается, что во встрече примут участие лидеры стран из состава Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт), а также лидеры Египта и Иордании.
Дональд Трамп ранее предложил переселить палестинцев за пределы сектора Газа. После критики со стороны арабских стран госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон открыт к дискуссиям с ними.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа переселить в другие страны жителей сектора Газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru