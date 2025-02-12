Макрон осудил план Трампа по переселению жителей сектора Газа
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа переселить в другие страны жителей сектора Газа.
«Нельзя просто сказать двум миллионам человек: "Угадайте, что? Вы переезжаете". Правильным решением было бы проводить политическую операцию, а не дела с недвижимостью», — заявил Макрон.
Президент Франции также призвал уважать желание палестницев остаться в своих домах и неготовность Египта и Иордании к приему столь большого количества беженцев.
Ранее бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru