Макрон осудил план Трампа по переселению жителей сектора Газа

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу CNN, что не поддерживает предложение президента США Дональда Трампа переселить в другие страны жителей сектора Газа.

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«Нельзя просто сказать двум миллионам человек: "Угадайте, что? Вы переезжаете". Правильным решением было бы проводить политическую операцию, а не дела с недвижимостью», — заявил Макрон.

Президент Франции также призвал уважать желание палестницев остаться в своих домах и неготовность Египта и Иордании к приему столь большого количества беженцев.

Ранее бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил дать сектору Газа статус турецкой автономии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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