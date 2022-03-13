В Европе ограничили продажу еды в одни руки

Кондитеры Бельгии жалуются на резкое подорожание муки, которая прибавила в стоимости примерно 30 процентов, сообщает «РЕН ТВ».

Путин пообещал решить проблему повышенного спроса на товары

В Италии скупают в магазинах макаронные изделия, как и самые дешевые крупы и бобовые.

Торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей. Теперь в одни руки отпускают не более пяти пачек макарон. В Германии - три, и два килограмма муки. Как говорят американские производители, настоящее подорожание еще впереди.

Как напоминают эксперты, запрет США на импорт нефти и газа из России может усугубить ситуацию и вызвать глобальную рецессию.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мерах, необходимых для поддержки сельского хозяйства в нынешней геополитической ситуации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Цены На ПродуктыЕвропа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры