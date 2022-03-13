В Европе ограничили продажу еды в одни руки

В Италии скупают в магазинах макаронные изделия, как и самые дешевые крупы и бобовые.

Торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей. Теперь в одни руки отпускают не более пяти пачек макарон. В Германии - три, и два килограмма муки. Как говорят американские производители, настоящее подорожание еще впереди.

Как напоминают эксперты, запрет США на импорт нефти и газа из России может усугубить ситуацию и вызвать глобальную рецессию.

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мерах, необходимых для поддержки сельского хозяйства в нынешней геополитической ситуации.

