В Европе ограничили продажу еды в одни руки
Кондитеры Бельгии жалуются на резкое подорожание муки, которая прибавила в стоимости примерно 30 процентов, сообщает «РЕН ТВ».
В Италии скупают в магазинах макаронные изделия, как и самые дешевые крупы и бобовые.
Торговым сетям Испании, Италии и Германии пришлось установить квоты для покупателей. Теперь в одни руки отпускают не более пяти пачек макарон. В Германии - три, и два килограмма муки. Как говорят американские производители, настоящее подорожание еще впереди.
Как напоминают эксперты, запрет США на импорт нефти и газа из России может усугубить ситуацию и вызвать глобальную рецессию.
Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о мерах, необходимых для поддержки сельского хозяйства в нынешней геополитической ситуации.
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