Елисейский дворец готовится объявить новые санкции против России

В Елисейском дворце переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвали «очень откровенными и трудными». Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

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Сообщается также, что Москва «не продемонстрировала желания остановить войну», отмечает ТАСС.

«Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», - цитирует собеседника телеканал BFM.

Ранее Владимир Путин призвал политиков Франции и Германии оказать влияние на действия Украины, направленные против мирных граждан. Российским лидером «были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».

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