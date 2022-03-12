Елисейский дворец готовится объявить новые санкции против России
В Елисейском дворце переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлером ФРГ Олафом Шольцем назвали «очень откровенными и трудными». Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Сообщается также, что Москва «не продемонстрировала желания остановить войну», отмечает ТАСС.
«Мы примем новые санкционные меры в ближайшие часы», - цитирует собеседника телеканал BFM.
Ранее Владимир Путин призвал политиков Франции и Германии оказать влияние на действия Украины, направленные против мирных граждан. Российским лидером «были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права».
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