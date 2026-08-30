СМИ: Анджелина Джоли вновь посетила Украину
Американская актриса Анджелина Джоли вновь посетила Украину. Об этом сообщает УНИАН.
По информации издания, знаменитость побывала во Львове и Тернополе, однако цели ее поездки не раскрываются.
Это не первая поездка Джоли в страну. Последний раз она приезжала на Украину в ноябре 2025 года. Тогда в СМИ освещался инцидент с водителем ее кортежа, у которого во время проверки не оказалось при себе необходимых военных документов. Позже стало известно, что мужчина является офицером запаса и не имеет законных оснований для отсрочки, в связи с чем его доставили ТЦК и актрисе пришлось лично вызволять его из военкомата, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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