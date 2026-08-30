Анапские плавни горят на площади 10 га
Пожарные тушат крупный пожар на плавнях в районе хутора Чембурка под Анапой. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем Telegram-канале.
Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространяется, охватив уже около 10 гектаров территории. К ликвидации возгорания сейчас привлечены 80 специалистов и 25 единиц специальной техники.
В целях безопасности движение транспорта по федеральной трассе на участке от дорожного кольца у Чембурки до развязки возле станции Анапской временно ограничено. Власти настоятельно рекомендуют водителям использовать объездные маршруты.
Ситуацию осложняет сильный ветер, активно разносящий дым. Для предотвращения угрозы жилым постройкам в станице Анапская вдоль набережной (от улицы Суворова до Горной) развернуты мониторинговые группы и дежурят пожарные расчеты. Глава города также посоветовала жителям окрестных населенных пунктов закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.
Анапские плавни - большая заболоченная местность на берегу Чёрного моря, которая образовалась на месте бывшего Анапского залива. Из-за сухого камыша огонь здесь может распространяться очень быстро.
Ранее крупный пожар произошел в заповеднике «Утриш» Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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