Анапские плавни горят на площади 10 га

Из-за порывистого ветра пламя стремительно распространяется, охватив уже около 10 гектаров территории. К ликвидации возгорания сейчас привлечены 80 специалистов и 25 единиц специальной техники.

В целях безопасности движение транспорта по федеральной трассе на участке от дорожного кольца у Чембурки до развязки возле станции Анапской временно ограничено. Власти настоятельно рекомендуют водителям использовать объездные маршруты.

Ситуацию осложняет сильный ветер, активно разносящий дым. Для предотвращения угрозы жилым постройкам в станице Анапская вдоль набережной (от улицы Суворова до Горной) развернуты мониторинговые группы и дежурят пожарные расчеты. Глава города также посоветовала жителям окрестных населенных пунктов закрыть окна и по возможности не выходить на улицу.

Анапские плавни - большая заболоченная местность на берегу Чёрного моря, которая образовалась на месте бывшего Анапского залива. Из-за сухого камыша огонь здесь может распространяться очень быстро.

Ранее крупный пожар произошел в заповеднике «Утриш» Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».