«Балтика» на выезде разгромила «Родину» в матче 6-го тура РПЛ

Игра прошла на домашней арене «Родины» в подмосковных Химках. Счет в матче на 22-й минуте открыл Айман Мурид, а во втором тайме преимущество гостей упрочили Чинонсо Оффор (74-я минута) и Максим Петров (85-я минута).

Эта встреча стала первой для калининградского клуба без главного тренера Андрея Талалаева, который был отстранен по итогам предыдущего тура на четыре матча за неспортивное поведение.

Благодаря этой победе «Балтика» с 10 очками поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. «Родина» с 4 баллами осталась на 13-м месте. В следующем туре, который пройдет 6 сентября, калининградцы дома примут московский «Локомотив», а «Родина» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».